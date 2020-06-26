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В выходные в Челябинской области прохладно, ветрено и небольшие дожди

Погода
Сегодня, 16:36
Автор: 
Олеся Денисова

В предстоящие выходные, 27 и 28 июня, в Челябинской области ожидается прохладная погода, порывистый ветер, в субботу в ряде территорий возможны небольшие дожди, в воскресенье осадки прогнозируются практически по всей области, вероятны грозы.

В субботу в регионе местами сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V классы горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 3-8 градусов, в горах – около ноля. В ночь на воскресенье и понедельник – плюс 5-11 градусов.

В дневные часы в субботу синоптики обещают плюс 15-20 градусов. В воскресенье – плюс 18-23 градусов, в горах прохладнее - до плюс 13 градусов.

Ветер в субботу северо-западный -3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. В воскресенье ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 6-11 метров в секунду отдельные его порывы будут достигать днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение субботы оно упадёт до 732 миллиметров ртутного столба, в воскресенье снизится до 726 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

В субботу, 27 июня, по народному календарю Елисей Гречкосей.

На Елисея продолжали сеять гречиху. Этим занимались обычно в ясную и сухую погоду. «Коли пыль на бороне, то и блин на решете», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Мефодий, Мстислав, Николай, Павел.

В воскресенье, 28 июня, - День Фита.

Крестьяне в этот день примечали: «Дождь на Фита - плохо для жита». Считалось, что после этого дня нельзя больше сеять: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает - хлеб не вызревает». Зато на Фита (Вита) особенно рьяно идет в рост овес. Поэтому начинали охранять поля от скотины.

Именины в этот день: Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Модест, Семен, Федор.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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