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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2022

Металлургический и Тракторозаводский районы Челябинска защитят от клещей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.08.2022

В воскресенье у православных - Медовый Спас
Погода
12.08.2022 17:18
Фото: Валерий Иванов

В выходные в Челябинской области сохранится жара

В предстоящие выходные, 13 и 14 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса), в воскресенье в юго-восточных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в регионе – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах – до плюс шести градусов, в воскресенье – плюс 8-13 градусов, в горах и низинах – до плюс пяти градусов, в ночь на понедельник – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс четырех градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу в Челябинске – плюс 25-27 градусов, по области – до плюс 30 градусов, в горных районах прохладнее – до плюс 20 градусов. В воскресенье - плюс 22-27 градусов.

Ветер в субботу западный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье - северной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение субботы оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 5 часов 25 минут, заход - в 20 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 15 часов девять минут. В субботу - полнолуние.

По народному календарю 13 августа - Евдокимов день.

На Руси у этого дня было особенное значение - православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа — свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.

Именины в этот день: Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

По народному календарю 14 августа - Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. Когда сеяли озимую рожь, стаскивали с печи самого старого пахаря в селе и вели в поле, чтобы он бросил в землю первую горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье!», - просили крестьяне. С посевом озимых были связаны разные поговорки и приметы: «Когда сеешь хлеб в погоду, больше родится приплоду»; «В дожди не должно сеять ржи; как намочило оглобли - так и поезжай домой»; «Паши под озимы, готовь гумна и овины». Также говорили, что если во время созревания малины первые ягоды уродились крупными, то рожь следует сеять раньше; если же ягоды мелкие - то лучше посев отложить.

Именины в этот день: Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей, Федор.

Автор: Любовь Юрина
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В Магнитогорске в футбол играют с детского сада

10.08.2022 14:31

Ловелас на протезе

10.08.2022 14:07

Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна

10.08.2022 14:02

Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой

10.08.2022 13:35

В Челябинской области пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд

10.08.2022 12:59

ВТБ увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале в июле в 1,5 раза

10.08.2022 12:45

В Челябинске объявлен тендер на разработку проекта и строительство метротрамвая

10.08.2022 12:38

Житель Магнитогорска пытался уничтожить протокол очной ставки в стенах изолятора

10.08.2022 11:57

Сотрудники ГИБДД Челябинска проводят операцию «Автобус»