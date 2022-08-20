В выходные в Челябинской области тепло и ветрено, местами дожди

В предстоящие выходные, 20 и 21 августа, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, в субботу местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в воскресенье – без существенных осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – плюс 7-12 градусов, в горах и низинах – до плюс двух градусов, в ночь на воскресенье – плюс 9-14 градусов.

В дневные часы в субботу воздух будет прогреваться до плюс 23-28 градусов, в воскресенье будет чуть жарче – плюс 24-29 градусов.

Ветер в субботу - северный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, в воскресенье - северной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба. В субботу оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба, в воскресенье повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое (ночью и утром в субботу – магнитные бури силой 6-5 баллов).

По народному календарю 20 августа - день Марины, Пимены. Говорили, в день Пимены-Марины не ищи в лесу малины, спустя лето по малину в лес не ходят.

С этого дня начинается переход среднесуточной температуры воздуха через 15 градусов.

Примечали, появление в утренние часы высоких кучевых облаков, быстро меняющих свою конфигурацию, предвещает скорую грозу.

Именинники 20 августа: Дементий и Митрофан.

По народному календарю 21 августа - Мирон-Ветрогон. В этот день отмечают память епископа Мирона Критского. По преданию, он был удивительно добрым человеком, и с его именем связано множество легенд. Наши предки говорили: Каков Мирон-Ветрогон, таков и январь будет.