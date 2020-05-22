В выходные в Челябинской области жара и грозы

В предстоящие выходные, 23 и 24 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы.

В субботу в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность(IV класс горимости по региональной шкале), в восточных и юго-восточных районах местами чрезвычайная пожарная опасность(V класс горимости по региональной шкале)..

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 21-23 градуса, по области – плюс 18-23 градуса, на юге - до плюс 29 градусов.

В воскресенье жаркая погода прогнозируется по всей территории области: в Челябинске – плюс 28-30 градусов, по области – плюс 26-31 градус.

Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в воскресенье оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба, рост продолжится и к понедельнику давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

В субботу, 23 мая, по народному календарю Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники. Кроме того, полагалось обязательно попросить Мать Сырую Землю о благословении.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.

В воскресенье, 24 мая, по народному календарю Мокий Мокрый.

Говорили, если на Мокия работать в поле - град выбьет все посевы. Была и еще одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шел дождь - наши предки старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Мокия называли указчиком погоды на все лето. Если этот день дождливый или туманный - то и лето будет сырым. Так и говорили: «Мокро на Мокея - жди лета еще мокрее». Если восход солнца багровый - то лето будет грозным, с пожарами.

Именины в этот день: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Ростислав.