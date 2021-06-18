В выходные в Челябинской области жара спадет, ветер усилится, местами дожди

В предстоящие выходные, 19 и 20 июня, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске осадки прогнозируются только в воскресенье.

В юго-восточных и крайних юго-западных районах сохраняется, местами в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории местами высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу в Челябинске плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в горах и низинах – до плюс три градуса. В ночь на воскресенье в областном центре – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12- 7 градусов, в ночь на понедельник – плюс 7-12 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в субботу плюс 18-23 градуса, в воскресенье – плюс 22-27 градусов, на юге – до плюс 31 градуса.

Ветер северо-западный 4-10 метров в секунду, порывы до 18-20 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в субботу оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, в воскресенье понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 19 июня - Ларион Пропольник.

На Лариона - так на Руси называли святого Илариона - было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. «Пришел Ларион - дурную траву из поля вон», - говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками - они сами тебя по миру пустят. «Поле полоть — руки колоть, а не полоть - так и хлеба не молоть», - приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, -сорняки скоро опять силу возьмут. Именины в этот день: Виссарион, Георгий, Иларион, Лукьян, Рафаил, Сусанна, Фекла.

По народному календарю 20 июня по народному календарю Федот Страж.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет - колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться. Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром - ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место — это предвещало град и холод.

Именины в этот день: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.