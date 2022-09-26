26.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 сентября (18+)
26.09.2022
Инженер ГРЦ Макеева блеснула на «Орбите молодежи» в Калуге
26.09.2022
Семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в школе Ижевска будет оказана помощь
26.09.2022
Коллектив ГРЦ Макеева отметил профессиональный праздник – День машиностроителя
26.09.2022
Сотрудников ГИББД перевели на усиленный режим несения службы
26.09.2022
Замглавврача ответит за халатность и взрыв газового оборудования в ковидной больнице Челябинска
Во вторник в Челябинской области - дождь со снегом, ночные заморозки
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022