Во вторник в Челябинской области - дождь со снегом, ночные заморозки

Во вторник, 27 сентября, в Челябинской области ожидается холодная, сырая и ветреная погода, местами пройдут небольшие осадки (в виде дождя, мокрого снега, снега). В отдельных районах налипание гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. В большинстве районов прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В южной половине области местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – заморозки минус 1-3 градуса по области – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус шести градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске - плюс 4-6 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

Ветер западный с переходом северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 27 сентября – Воздвиженье.

Важных дел на Воздвиженье начинать было нельзя, иначе все могло пойти прахом. Запрещалось также ходить в лес, где в это время медведь себе берлогу устраивает, а леший осматривает свое царство. Готовились к зиме и змеи, которые прятались под трухлявые пни и лежали там без движения. Говорили, что если змея на Воздвиженье кого-нибудь ужалит, то не сможет уползти и спрятаться от мороза. В это время уже случались заморозки, но они еще не были страшны. «Воздвиженские зазимки не беда, что-то скажет Покров-батюшка», - подмечали в народе.

Именины в этот день: Иван.