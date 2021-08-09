Во вторник в Челябинской области местами дожди и туманы

Во вторник, 10 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы. В Челябинске – без существенных осадков.

В южных и восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, ы ночь на вторник в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, при прояснении – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса. По области – плюс 20-25 градусов, на юге – до плюс 30 градусов.

Ветер северной четверти, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду, днём 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 18 минут, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня – 15 часов 21 минуту. Луна растущая.

По народному календарю – Прохоры-Пармены.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены - не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. На Прохоры-Пармены следовало снимать созревшие груши с деревьев.

Именины в этот день: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.