Во вторник в Челябинской области местами небольшой снег

Во вторник, 22 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в отдельных районах пройдет небольшой, в горах до умеренного, снег, местами гололедно-изморозевые явления. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – 5-7 минус градусов, по области – 4-9 минус градусов, при прояснении – до минус 13 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса. По области – от плюс одного до минус четырех градусов, в низинах – до минус девяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативных показателей. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 8 часов 2 минуты, заход - в 18 часов 14 минут. Долгота светового дня - 10 часов 12 минут. Луна стареющая.

По народному календарю 22 февраля – День Панкратия.

Наблюдали наши предки за погодой, подмечая, что зима начинает слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна — убегает зима». Считалось, что чем холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте.

Именины в этот день: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Никифор, Панкратий, Петр, Тихон.