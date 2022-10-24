Во вторник в Челябинской области – мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица

Во вторник, 25 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в горах до сильных, в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на проводах и предметах. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица, в горах местам сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – от плюс одного до минус одного градуса, по области – от плюс двух до минус трех градусов, на юге региона – до плюс девяти градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают плюс 3-5 градусов, по области – плюс 1-6 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду, ночью порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 39 минут, зайдет в 17 часов 37 минут. Долгота светового дня – 9 часов 58 минут. Новолуние.

По народному календарю 25 октября – Андрон Звездочет.

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили наши предки. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом. По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Так, если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали мороза, тусклые - оттепель, а мигающие - перемену погоды. Если же видели падающую звезду - ждали ветров и сухого года.

Именины в этот день: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Тарас, Федот.