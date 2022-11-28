28.11.2022
В пяти города Челябинской области во вторник и среду – НМУ
28.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 29 ноября (18+)
28.11.2022
ГРЦ Макеева стал участником Дней науки в Челябинской области
28.11.2022
Челябинка, чьи дети оказались раздетыми на улице, может быть ограничена в родительских правах
28.11.2022
Совсем скоро челябинскому царю зверей представят даму сердца
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
Во вторник в Челябинской области – морозно и без осадков
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022