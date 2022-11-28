Во вторник в Челябинской области – морозно и без осадков

Во вторник, 29 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь. В отдельных районах прогнозируют аномально холодную погоду со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – 24-26 градусов, по области – минус 21-26 градусов, в низинах столбик термометра опустится до отметки минус 31 градус, в южных районах теплее – минус 16-21 градус.

В дневные часы синоптики прогнозируют в Челябинске - минус 14-16 градусов, по области – минус 13-18 градусов, на западе области - до минус восьми градусов.

Ветер южный, юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление на 22 единицы выше нормы – 762 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 759 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 52 минуты, зайдет в 16 часов 32 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю 29 ноября - Матвеев день.

На Руси на Матвея (Матфея), если в этот день случалась оттепель (что было довольно частым явлением), люди шутили: «На Матвея зима потеет: в белой шубе явилась, на ноябрь понадеялась». Также говорили: «На Матвея земля преет», - то есть становится влажной от подтаявшего снега.

Если же в этот день дули буйные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николы Зимнего. Если облака шли низко — ждали стужи.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.