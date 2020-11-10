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Во вторник в Челябинской области пасмурно и местами снег

Погода
Сегодня, 10:18
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Автор: 
Любовь Юрина

Во вторник, 10 ноября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было около ноля градусов, влажность воздуха 68%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 1-3 градуса. По области – до минус пяти градусов, при прояснении - до минус 10 градусов.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 14 минут, заход - в 17 часов 2 минуты. Долгота светового дня - 9 часов 41 минута. Луна стареющая.

По народному календарю – Параскева-Пятница, Бабья заступница.

Святая была помощницей в женских делах и заботах. Обыкновенно в ее день не работали, особенно запрещалось также стирать белье и прясть нитки. Можно было лишь мять и трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались показать свои умения женихам и будущим свекровям.

Именины в этот день: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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