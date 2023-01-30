30.01.2023
НМУ продлятся еще сутки в четырех городах Челябинской области
30.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 января (18+)
30.01.2023
Жительницу Каслинского района в соцсетях обвинили в издевательствах над маленьким сыном, начата проверка
30.01.2023
ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока
30.01.2023
В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера
30.01.2023
Челябинская полиция установила стрелка, устроившего пальбу в «Академ Риверсайде»
Во вторник в Челябинской области прогнозируют небольшой снег
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023