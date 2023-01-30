Во вторник в Челябинской области прогнозируют небольшой снег

Во вторник, 31 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 12-14 градусов, по области – минус 9-14 градусов, при прояснении до минус 19 градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 2-4 градуса. По области – минус 2-7 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 52 минуты, заход – в 17 часов 23 минуты. Долгота светового дня 8 часов 31 минута. Луна растущая.

По народному календарю 31 января – Афанасьев день, Афанасий-ломонос.

Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», - говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться. С Афанасьевым днем было связано и немало примет. Если день выдается вьюжным - ранней весны ждать не стоит; об обратном говорила ясная погода в полдень. Если вороны летают и кружат стаями - это к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Сергей.