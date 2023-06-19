Во вторник в Челябинской области пройдут дожди, в горах ночью – с мокрым снегом

Во вторник, 20 июня, в Челябинской области ожидается холодная и ветреная погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди ночью в горных районах – с мокрым снегом. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градуса, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер северо-западный, западный ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду.

Атмосферное давление на 12 единиц ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в четыре часа 14 минут, заход - в 21 час 39 минут. Долгота светового дня - 17 часов 25 минут. Луна растущая.

По народному календарю 20 июня - Федот Страж.

В народе считалось, что на Федота (Феодота) можно смело купаться в реках и озерах, не боясь русалок. Говорили, что в этот день святой сидел у воды с острым серпом и если видел русалку, то сразу обрезал ей волосы серпом. А ведь именно в волосах у русалок скрыта вся колдовская сила, поэтому речные девы Федота боялись. В этот день подмечали приметы: «Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет - колос тощий нальет». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно уродится крупным; если же день выдавался дождливым, на хороший урожай можно было не надеяться. Судили по приметам и о будущей погоде: если гремел гром - ожидали долгого ненастья, а если он к тому же переходил с места на место - это предвещало град и холод.

Именины в этот день: Александр, Анна, Андроник, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лукьян, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.