Во вторник в Челябинской области тепло, местами небольшой дождь

Во вторник, 12 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, на юге до умеренных. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 2-4 градуса, по области – от ноля до плюс пяти градусов, при прояснении – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов.

Ветер восточной четверти 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 59 минут, заход - в 19 часов 52 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 53 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 12 апреля - Иван Лествичник.

В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди пекли обрядовое печенье — лесенки. Из теста катали две «колбаски», клали их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирожки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи — считалось, что это принесет домочадцам здоровье. Также по обычаю, это печенье приносили в церковь, где окропляли святой водой.

Именины в этот день: Захар, Иван.