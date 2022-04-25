Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, 25 апреля, работает в Москве. Состо
25.04.2022

Текслер: Сегодня работаю в столице
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 22 апреля, на стадионе имени Елесиной в Челябинске было по-настоящему жарко: здесь про
25.04.2022

Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Профсоюзы Челябинской области Первомай присоединились в Всероссийскому автопробегу, который прохо
Спецоперация на Украине
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25.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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25.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала нападения на известных рос
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Спецоперация на Украине
25.04.2022

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая планировала убийство журналиста Соловьева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли мошенничество в сфере образования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали взяточника из ГУФСИН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Задержан челябинец, который пытался перебросить наркотики в колонию в картофелине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

ВТБ удвоил выдачи ипотеки на дома
Погода
25.04.2022 18:35

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

Во вторник, 26 апреля, в Челябинской области ожидается теплая и ветренная погода, в северных районах местами небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков. В южных и восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 26 минут, заход - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 26 апреля – Фомаида Медуница.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Автор: Любовь Юрина
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В пятницу, 22 апреля, на стадионе имени Елесиной в Челябинске было по-настоящему жарко: здесь про
25.04.2022

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25.04.2022

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Как не ошибиться в выборе кулича на Пасху

22.04.2022 10:47

В Карталинском районе новый начальник полиции

22.04.2022 10:25

На дне открытых дверей ЮУрГУ расскажут о бонусах для поступающих

22.04.2022 10:22

В Челябинске построят новый спортивный комплекс - «Академию футбола»

22.04.2022 00:32

У православных 22 апреля - Страстная пятница

21.04.2022 23:34

В Челябинске отключат светофоры на перекрестках

21.04.2022 23:25

В Челябинске с первого мая запускают 12 садовых маршрутов

21.04.2022 21:00

В 2022 году дети Челябинской области смогут отдохнуть в 788 оздоровительных лагерях

21.04.2022 20:09

Анонсы событий и мероприятий на 22 апреля

21.04.2022 19:05

билайн предложил челябинцам протестировать качество связи и сэкономить семейный бюджет