Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено, местами дожди

Во вторник, 26 апреля, в Челябинской области ожидается теплая и ветренная погода, в северных районах местами небольшие дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков. В южных и восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – от минус одного до плюс четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 26 минут, заход - в 20 часов 19 минут. Долгота светового дня - 14 часов 53 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 26 апреля – Фомаида Медуница.

На Руси было принято, чтобы за медуницей ходила самая опытная хозяйка в доме. А чтобы медведь, которому приписывали нелюбовь к слабому полу, не признал в ней бабу, она надевала тулуп, вывернутый шерстью наружу.

Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи. Особенно вкусными по весне были щи по-монастырски, в которые кроме щавеля входили петрушка, лук, картофель и масло.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.