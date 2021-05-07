Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков

В субботу, восьмого мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. В ночные часы в низинах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в низинах – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 19-24 градуса.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью 2-7 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормативному показателю. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 58 минут, заход - в 20 часов 43 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 45 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Марк Ключник.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых.

Именины в этот день: Василий, Марк, Сергей.