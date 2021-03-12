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Выходные в Челябинской области – без осадков и перепад температур

В предстоящие выходные, 13 и 14 марта, в Челябинской области ожидается существенный перепад дневных и ночных температур, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу и воскресенье в Челябинске – минус 17-20 градусов, по области – минус 15-21 градус, в низинах – минус 26 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 2-5 градусов, по области – минус 2-8 градусов. В понедельник возможны плюсовые температуры днем.

Ветер северо-западный, западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, в субботу местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в субботу оно повысится до 750 миллиметров ртутного столба. В воскресенье давление продолжит расти и достигнет 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно спокойное.

По народному календарю 13 марта - Василий Капельник.

В день Василия Капельника начинал таять снег на крышах. По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) - и капель пойдет»; «Придет Василий -и зима заплачет». На сосульки смотрели не только забавы ради, но и для предсказания урожая. Так, длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь - лето должно было быть добрым. Наблюдали также, как тают круги вокруг деревьев: если края круты - и весна будет крута, если пологи - и весна протяжна.

Именины в этот день: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

По народному календарю 14 марта - Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

По старому стилю день Евдокии приходился на первое марта - на начало весны. Этот праздник наши предки праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка.

Еще одно прозвище Евдокии - Свистунья - связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом. Назывался этот день также Авдотьей Плющихой - потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер - лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже - все лето пригоже».

Именины в этот день: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.