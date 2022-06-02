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Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов в Верхнем Уфалее.

В работе Совета также приняли участие заместитель председателя Заксобрания Павел Киселев, депутаты Алексей Денисенко и Елена Тарасова.

Традиционно доклад председателя Законодательного Собрания был посвящен последним изменениям в федеральном и региональном законодательстве. Александр Лазарев подробно познакомил представителей территорий с предстоящей реформой местного самоуправления. Она предполагает переход к одноуровневой системе местного самоуправления.

«Реформа предусматривает повышение ответственности органов местного самоуправления и региональной власти в первую очередь перед жителями за надлежащее исполнение своих обязательств. Главная цель - упорядочить отношения разных уровней власти: чтобы граждане понимали, что происходит, а представители власти чётко знали свой функционал и полномочия», – подчеркнул Александр Лазарев.

Спикер областного парламента обратил особое внимание депутатского корпуса на необходимость разъяснять и объяснять людям, как воспользоваться новыми мерами поддержки в социальной и экономической сферах. «Только при условии востребованности гражданами законы будут работать эффективно», – подытожил Александр Лазарев.

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Адвокат экс-следователя СК: Он вынужден был обороняться

31.05.2022 11:41

Прокуратура держит на контроле проверку дело об ожогах ребенка в Верненском районе

31.05.2022 11:17

Семьи Курчатовского района стали участниками уникальных для Челябинска соревнований

31.05.2022 10:23

Более 900 южноуральцев оказались под угрозой сокращения