Алексей Текслер и Александр Глазков вошли в обновленный состав Госсовета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Саткинского муниципального района Александр Глазков вошли в обновленный состав Государственного Совета Российской Федерации.
Соответствующий Указ президент России Владимир Путин подписал 21 декабря 2020 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступил в силу с момента его подписания.
Напомним, в марте 2020 года президент назначил Алексея Текслера руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экономика и финансы».
Согласно сегодняшнего Указа, Алексей Текслер вновь вошел в состав Госсовета и продолжит работу в должности руководителя комиссии (ранее — рабочей группы) по направлению «Экономика и финансы». Кроме того, Алексей Текслер входит в состав Президиума Госсовета.
Александр Глазков стал одним из первых глав муниципалитетов, вошедших в состав Госсовета. Это стало возможным после изменений, внесенных в федеральное законодательство.