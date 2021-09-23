23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
23.09.2021
В Челябинске полуторагодовалый малыш умер, предположительно глотнув ацетона
23.09.2021
Челябинский театр кукол собирает мусор для экологической «Русалочки»
23.09.2021
На территориях присутствия РМК очистят берега семи водоёмов
23.09.2021
Южноуральские подростки создали фотовыставку о жизни Челябинска
23.09.2021
В Копейске обнаружены две минометные мины
Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы
23.09.2021
В Челябинской области 30% жилого фонда пока не обеспечено теплом
23.09.2021
Текслер: Каждая история спортсмена-паралимпийца — это история преодоления
21.09.2021
У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель
18.09.2021
Алексей Текслер положительно оценил новую челябинскую набережную и рассказал о больших планах на нее
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021