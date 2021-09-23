Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавлявший региональный партийный список единороссов, отказался от мандата депутата Государственной Думы нового созыва.

Соответствующее заявление направлено в Центральную избирательную комиссию РФ, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва проходили с 17 по 199 сентября. В Челябинской области «Единая Россия» набрала 34,31% (в целом по России единороссы получили поддержку 49,6% избирателей) и получит два мандата.

Губернатор Алексей Текслер был списка «Единой России» на выборах в Госдуму. Помимо него, в тройку входили спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко и начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко. Пятое и четвертое место в списке занимают заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков и депутат Государственной думы предыдущего созыва Дмитрий Вяткин. Вероятнее всего, Гомоляко и Василенко также откажутся от мандатов. И депутатами Госдумы от Южного Урала станут Голиков и Вяткин.

Кроме того, представители партии победили в четырех одномандатных округах региона из пяти.