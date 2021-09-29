Алексей Текслер провел ряд встреч в рамках II Форума глав регионов государств-членов ШОС

В рамках Второго Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел ряд встреч.

Глава Южного Урала встретился с полномочным представителем Правительства Кыргызской Республики в Иссык - Кульской области Мирбеком Кожоевым

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в области туризма, сельского хозяйства, развития торгово-экспортного потенциала.

«Иссык-Кульская область для нас давний друг и партнер, - отметил Алексей Текслер. - Приятно видеть ваш искренний интерес к Форуму. Отношения между нашими областями строятся на прочном фундаменте, заключено соглашение о сотрудничестве. А дружественные отношения между нашими странами позволяют активно и эффективно развивать экономику, взаимный товарооборот». Алексей Текслер предложил участникам форума продумать, как можно увеличить потенциал сотрудничества. «Мы готовы это делать по всем направлениям: в первую очередь промышленная кооперации, сотрудничество в сфере туризма и сельского хозяйства», - отметил губернатор.

В свою очередь Мирбек Кожоев подчеркнул, что главы России и Кыргызской Республики придают большое значение межрегиональному сотрудничеству. «Если говорить о нашем сотрудничестве, могу отметить, что министерством экономического развития Челябинской области и моими коллегами уже проводится активная работа в сфере туризма, - уточнил он. - Уверен, в данной отрасли мы сможем достичь конкретных результатов, а катализатором успеха определенно станет открытие прямых авиарейсов. К тому же учитывая интересы сотрудничества с представителями бизнеса, открытие прямых авиарейсов приведет к активизации деловых кругов наших регионов».

Алексей Текслер поддержал инициативы со стороны кыргызской стороны. Руководители регионов подписали дорожную карту по реализации Соглашения между правительством Челябинской области и аппаратом полномочного представителя правительства Киргизской Республики в Иссык-Кульской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2022 - 2025 годы.

В рамках Форума также состоялась встреча Алексея Текслера с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным.

В рамках встречи руководители субъектов обсудили вопросы кооперации в металлообрабатывающей отрасли, развитие взаимных туристических потоков, возможности поставки южноуральской техники в Астраханскую область.

Алексей Текслер проинформировал Игоря Бабушкина об итогах первого заседания Национальной части РФ в рамках Форума. «Мы видим большие кооперационные возможности среди тех регионов, которые сегодня здесь собрались: от промышленности до гуманитарного сотрудничества, - отметил Алексей Текслер. - И эта площадка позволит нам не только больше узнать друг о друге, но и начать активно взаимодействовать, выходить на международную арену».

По словам главы региона, Южный Урал может предложить Астраханской области сотрудничество в сфере промышленности. «Мы заинтересованы работать и по судостроительной, и по нефтегазовой тематике, - уточнил он. - Сегодня посетим одно из наших предприятий, которое в этой сфере работает. Между нашими регионами может быть налажено логистическое взаимодействие. Астрахань – признанный транспортный центр. С другой стороны мы тоже стоим на пересечении дорог, между Европой и Азией».

Глава Астраханской области напомнил, что этом году подписано соглашение о сотрудничестве с Южным Уралом. «Уверен, что реализация этого соглашения станет отправной точкой для наращивания объема наших взаимоотношений, - уточнил Игорь Бабушкин. - Сегодня мы формируем особую экономическую портовую зону. Она станет ключевой точкой в развитии транспортного коридора север-юг, который предполагает логистику грузов от Индии до северо-запада в Европу. Уверен, что возможности взаимного сотрудничества в рамках наращивания грузопотоков будут интересны».

Игорь Бабушкин поддержал Алексея Текслера и в том, что регионы имеют большие перспективы в сотрудничестве по судостроению. «Судостроительные предприятия Астраханской области объединены в Южный центр судостроения, входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, и готовы выполнять дополнительные заказы, - подчеркнул он. - Мы очень активны на прикаспийскоим пространстве, имеем прямые взаимные отношения и межправительственные соглашения с Азербайджаном, Туркменистаном, Казахстаном, и этим тоже готовы поделиться».

Совместно главы регионов осмотрели экспозицию выставки II Форума глав регионов государств-членов ШОС.