Ассистенты для детей-инвалидов появятся в Челябинской области

В специализированных детских садах в Челябинской области появятся сопровождающие ассистенты для детей с инвалидностью. Сообщение об этом нововведении появилось 13 января на сайте Совета Федерации от сенатора Челябинской области Маргариты Павловой.

На зарплату ассистентов из бюджета региона выделено почти два миллиона рублей на 2023 год.

«История началась с обращения женщины, которая воспитывает двухлетнюю девочку с особенностями здоровья. Мама попыталась устроить ее в садик, но без сопровождения взрослого, сказали, что ребенка не возьмут. Тогда она написала обращение мне в приемную и летом состоялась обстоятельная беседа», – рассказала Маргарита Павлова.

Закон "Об образовании" ещё с 2012 года подразумевает наличие таких специалистов в учреждениях, но никто им не воспользовался. В итоге ассистентами выступали только родители, вынужденно оставляя свою работу.