14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
13.01.2023
В выходные в рельсовом автобусе Челябинск-Екатеринбург увеличат число вагонов
13.01.2023
В субботу «Ласточка» не будет курсировать между Челябинском и Магнитогорском
13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
Ассистенты для детей-инвалидов появятся в Челябинской области
26.12.2022
Попавший под запрет интернет-контент еще не покрывает весь спектр «токсичных» тем
23.12.2022
Член парламентской группы по СВО Яна Лантратова: Многие вопросы будут решаться легче и быстрее
16.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
04.10.2022
СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями
В ночь с 13 на 14 января южноуральцы встретят Старый Новый год, в субботу отметят Васильев день
13.01.2023
«Единая Россия»: Темпы социальной догазификации сохранятся
13.01.2023
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023