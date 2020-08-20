Борис Титов: У нас в команде есть те, кто прошел уголовные дела в своей жизни. И это не минус, а плюс

Председатель «Партии РОСТА» Борис Титов вчера, 19 августа, на пресс-конференции в «АиФ» заявил, что он и его команда намерены получить большинство мандатов в ЗСО.

«У нас хороший коллектив, хоть некоторые СМИ и начали говорить, что мы очень уважаемые люди: у нас есть те, кто прошел уголовные дела в своей жизни. Могу сказать, что, во-первых, это не минус, а плюс. Нужно поискать еще таких людей в бизнесе, на которых не было бы наездов со стороны государства. Во-вторых, все у нас свободные люди. Уголовных дел нет, одно было, но закрыли», – рассказал Борис Титов.

Он также добавил, что при положительном исходе для кандидатов команда «Партии РОСТА» сформирует на Южном Урале фракцию. Одной из ее задач станет создание «института роста», который займется стратегическим планированием экономики на основе новых моделей и точных статистических данных.

«Этот институт надо будет отделить от текущего управления, потому что невозможно думать об инновационном развитии, когда у тебя трубы текут. Сейчас в правительстве и госорганах существуют сложившиеся традиции, которые невозможно назвать эффективными. Это такое бюрократическое болото, в нем очень сложно думать о развитии», – отметил он.

Так, став фракцией, команда «Партии РОСТА» потребует от правительства отделить стратегическое направление от текущего.