Челябинская область более чем на месяц останется без двух омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина досрочно покидают занимаемые должности. Посты двух омбудсменов будут вакантны более месяца.

Напомним, Алексей Текслер в день официального вступления в должность губернатора Челябинской области, 20 сентября 2019 года, подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Маргариты Павловой, занимавшей пост омбудсмена.

Ирина Буторина рекомендована на пост министра социальных отношений области. Ее кандидатура в настоящий момент проходит необходимые согласования.

В ближайший четверг, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания области рассмотрят два постановления - о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка.

Кандидатуры новых омбудсменов должен будет внести в региональный парламент губернатор Алексей Текслер. Предварительно необходимо будет получить одобрение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и согласовать кандидатуры в Общественной палате Челябинской области. На все эти процедуры отводится 30 дней

Как уже сообщало агентство, институт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области создан 26 августа 2010 года. Первым омбудсменом был Алексей Севастьянов, уполномоченным по правам ребенка – Маргарита Павлова.

На тот момент уполномоченный по правам ребенка являлся заместителем уполномоченного по правам человека. У них был общий аппарат управления. Бизнес-омбудсмен имел свой штат работников.

В октябре 2015 года Маргарита Павлова выступила с инициативой по разделению функционала уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Было принято решение об объединении аппаратов трех омбудсменов в Челябинской области. При объединении у каждого уполномоченного стал равный статус и появился свой отдел помощников. Сотрудники объединенного аппарата стали госслужащими.

В октябре 2015 года Павлова назначена уполномоченным по правам человека региона. Ирина Буторина – уполномоченным по правам ребенка.