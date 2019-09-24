Челябинская область более чем на месяц останется без двух омбудсменов
Политика
Сегодня, 11:46
Автор: 
Любовь Юрина

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова и уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина досрочно покидают занимаемые должности. Посты двух омбудсменов будут вакантны более месяца.

Напомним, Алексей Текслер в день официального вступления в должность губернатора Челябинской области, 20 сентября 2019 года, подписал постановление о наделении полномочиями сенатора Маргариты Павловой, занимавшей пост омбудсмена.

Ирина Буторина рекомендована на пост министра социальных отношений области. Ее кандидатура в настоящий момент проходит необходимые согласования.

В ближайший четверг, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания области рассмотрят два постановления - о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка.

Кандидатуры новых омбудсменов должен будет внести в региональный парламент губернатор Алексей Текслер. Предварительно необходимо будет получить одобрение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и согласовать кандидатуры в Общественной палате Челябинской области. На все эти процедуры отводится 30 дней

Как уже сообщало агентство, институт Уполномоченного по правам человека в Челябинской области создан 26 августа 2010 года. Первым омбудсменом был Алексей Севастьянов, уполномоченным по правам ребенка – Маргарита Павлова.

На тот момент уполномоченный по правам ребенка являлся заместителем уполномоченного по правам человека. У них был общий аппарат управления. Бизнес-омбудсмен имел свой штат работников.

В октябре 2015 года Маргарита Павлова выступила с инициативой по разделению функционала уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Было принято решение об объединении аппаратов трех омбудсменов в Челябинской области. При объединении у каждого уполномоченного стал равный статус и появился свой отдел помощников. Сотрудники объединенного аппарата стали госслужащими.

В октябре 2015 года Павлова назначена уполномоченным по правам человека региона. Ирина Буторина – уполномоченным по правам ребенка.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Сегодня, 14:40
Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска
Политика
20.09.19 16:29
Алексей Текслер о новом сенаторе: Я хочу, чтобы женщины приходили в челябинскую политику
Политика
20.09.19 15:01
Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области
Общество
06.06.19 12:46
А что Челябинск?
Миасс получит низкопольные автобусы по решению суда
Вчера, 14:49
Назначен временный глава СКР по Челябинской области
20.09.19 16:57
Алексей Текслер анонсировал первую отставку и новое назначение
20.09.19 16:29
Алексей Текслер о новом сенаторе: Я хочу, чтобы женщины приходили в челябинскую политику
20.09.19 16:04
«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска
20.09.19 15:01
Маргарита Павлова стала сенатором от Челябинской области
20.09.19 13:05
Правительство Челябинской области ушло в отставку
20.09.19 12:44
Новак уверен, что Текслер будет 24 часа в сутки служить народу
20.09.19 11:28
Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области
20.09.19 11:05
Началась инаугурация Алексея Текслера
17.09.19 21:34
«Единая Россия» утвердила список своих кандидатов в Думу Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 11:42
Водная рябь приоритетов
Река Миасс в черте города
Политика
Сегодня, 11:32
Спикером Челябинской гордумы единогласно избран Андрей Шмидт
Новости
Сегодня, 14:40
Общество
Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска
Сегодня, 13:17
Спорт
Южноуральцы собрали урожай наград на Всероссийских юношеских Играх
Сегодня, 13:03
Общество
Пара из Нязепетровска сыграла свадьбу в стиле 90-ых
Сегодня, 10:36
Спорт
«Трактор» не может выиграть на своем льду
Сегодня, 10:03
Спорт
Розыгрыш билетов на матч «Трактор» VS «Ак Барс»
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
20.09.19 11:05
Политика
Началась инаугурация Алексея Текслера
09.09.19 14:25
Политика
Владимир Мякуш: Мы восприняли победу Алексея Текслера очень позитивно и с большими надеждами
08.09.19 14:03
Политика
Явка избирателей выше, чем на прошлых выборах
08.09.19 13:53
Политика
Выборы губернатора Челябинской области контролируют независимые наблюдатели
06.09.19 16:39
Политика
Обертас проверил готовность СИЗО Челябинска к выборам губернатора
Теги
Маргарита Павлова
Ирина Буторина
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика