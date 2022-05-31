Челябинский бизнес-омбудсмен удостоен награды президента России

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов вручил уполномоченному по защите прав предпринимателей в Челябинской области, исполнительному директору регионального Союза промышленников и предпринимателей Александру Гончарову Почетную грамоту Президента РФ за активную работу по обеспечению защиты прав и законных интересов южно-уральских предпринимателей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе бизнес-омбудсмена, указ о награждении был подписан российским Президентом Владимиром Путиным 21 апреля, а само награждение состоялось в конце мая в рамках ежегодной Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей на площадке Общественной палаты в Москве. Форум собрал более 150 региональных бизнес-омбудсменов, общественных представителей уполномоченного, юристов и адвокатов pro bono pablico.

По словам Александра Гончарова, Почетная грамота - это оценка эффективности деятельности всего нашего небольшого трудового коллектива и она очень вдохновляет и

мотивирует не снижать темпов нашей работы. Отрадно, что глава

государства Владимир Путин ценит правозащитную деятельность института бизнес-омбудсменов и с большим вниманием относится к проблемам и чаяниям делового сообщества.

Только по итогам 2021 года, благодаря деятельности бизнес-омбудсмена, в Челябинской области было возвращено предпринимателям или сохранено в обороте бизнеса более двух миллиардов рублей.