«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

«Единая Россия» организует новогодние праздники для беженцев с Донбасса военнослужащих на передовой. Как подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, Новый год - праздник, который нельзя отменить, и так не поступали даже в тяжелейшие года Великой Отечественной войны.

«Да, дорогостоящие корпоративы с участием звезд шоу-бизнеса сейчас неуместны. Но новогодняя атмосфера, прежде всего для детей, должна быть. Как и традиционные детские елки, благотворительные мероприятия и другие форматы, которые позволят людям немного отвлечься, почувствовать наступление праздника, поздравить своих близких и родных, друзей», - отметил он.

Секретарь Генсовета также сообщил, что главам регионов, возглавляющим отделения «Единой России», рекомендовано пригласить на губернаторские елки среди прочих и детей участников СВО. Будет и традиционная «Елка желаний», отметил он.

«И у наших парней на передовой, несмотря на все сложности, с которыми им приходится сталкиваться, тоже должен быть праздник. Даже в полевых условиях. Обязательно поздравим их с Новым годом и передадим поздравления из дома», - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них около 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. Также «Единая Россия» собрала более миллиарда рублей на помощь фронту. На эти средства закуплены и переданы бойцам на передовой тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.