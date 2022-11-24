24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
24.11.2022
Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО
24.11.2022
Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом
24.11.2022
Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине
24.11.2022
Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
Представители партии также организуют новогодние праздники для детей вынужденных переселенцев
23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
21.11.2022
Юрий Гагарин перед отъездом в зону СВО поделился с военными ценным опытом ведения боевых действий
21.11.2022
«Единая Россия» эвакуировала из Херсонской области учительницу и ее маломобильную маму
17.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022