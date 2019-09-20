«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска
Фото: 
Единая Россия
Политика
Сегодня, 16:04
Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, 20 сентября, на втором этапе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось избрание кандидатуры на пост председателя Челябинской городской Думы и руководителя фракции «Единой России» в гордуме.

Кандидатом на пост председателя городской Думы Челябинска на конференции партии «Единая Россия» был избран Андрей Шмидт. Он одержал на выборах победу, баллотируясь в депутаты по Центральному округу №16.

Напомним, накануне  11 сентября на заседании политсовета партии «Единая России» Ленинского района Челябинска о своем решении не работать в Думе нового созыва заявил Станислав Мошаров , возглавлявший ее десять лет,. Он попросил не рассматривать его кандидатуру для выдвижения в челябинскую городскую Думу.

Для справки:

Андрей Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. С отличием окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2000 году – Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Андрей Шмидт – начальник управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного университета. Кандидат экономических наук. Доцент кафедры «Экономика и финансы». Председатель профкома преподавателей и сотрудников ЮУрГУ. 

Шмидт дважды избирался депутатом Челябинской городской Думы. (2005-2009) – член постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и улично-дорожной сети. С 2009 года входит в состав постоянных комиссий: по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре и по социальной политике. 

Также сегодня  руководителем фракции Единой России в гордуме партийцы выбрали Дениса Лапотышкина.

Для справки:

Денис Лапотышкин родился 6 октября 1975года в Челябинске в рабочей семье. Закончил среднюю школу № 24. В 2011 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» по специальности «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации «Специалист по физической культуре и спорту».

Трудовую деятельность начал в 2003 году директором в учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», с 2009 года – директор муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар» г. Челябинска. С июля 2011 года – директор областного бюджетного учреждения «Ледовый Дворец «Уральская молния».

Денис Лапотышкин - мастер спорта, вице-президент Федерации дзюдо Челябинской области.

Автор: 
Инна Шемаева
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Челябинская городская Дума
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