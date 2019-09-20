«Единая Россия» утвердила своего кандидата на пост председателя Думы Челябинска

Сегодня, 20 сентября, на втором этапе конференции регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось избрание кандидатуры на пост председателя Челябинской городской Думы и руководителя фракции «Единой России» в гордуме.

Кандидатом на пост председателя городской Думы Челябинска на конференции партии «Единая Россия» был избран Андрей Шмидт. Он одержал на выборах победу, баллотируясь в депутаты по Центральному округу №16.

Напомним, накануне 11 сентября на заседании политсовета партии «Единая России» Ленинского района Челябинска о своем решении не работать в Думе нового созыва заявил Станислав Мошаров , возглавлявший ее десять лет,. Он попросил не рассматривать его кандидатуру для выдвижения в челябинскую городскую Думу.

Для справки:

Андрей Шмидт родился в 1974 году в Челябинске. С отличием окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», в 2000 году – Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Андрей Шмидт – начальник управления по внеучебной работе Южно-Уральского государственного университета. Кандидат экономических наук. Доцент кафедры «Экономика и финансы». Председатель профкома преподавателей и сотрудников ЮУрГУ.

Шмидт дважды избирался депутатом Челябинской городской Думы. (2005-2009) – член постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и улично-дорожной сети. С 2009 года входит в состав постоянных комиссий: по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре и по социальной политике.

Также сегодня руководителем фракции Единой России в гордуме партийцы выбрали Дениса Лапотышкина.

Для справки:

Денис Лапотышкин родился 6 октября 1975года в Челябинске в рабочей семье. Закончил среднюю школу № 24. В 2011 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный университет физической культуры» по специальности «Физическая культура и спорт» с присвоением квалификации «Специалист по физической культуре и спорту».

Трудовую деятельность начал в 2003 году директором в учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность», с 2009 года – директор муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность-Метар» г. Челябинска. С июля 2011 года – директор областного бюджетного учреждения «Ледовый Дворец «Уральская молния».

Денис Лапотышкин - мастер спорта, вице-президент Федерации дзюдо Челябинской области.