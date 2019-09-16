Мошаров попрощался с Котовой и челябинскими чиновниками

Председатель Думы Челябинска Станислав Мошаров, который покидает свой пост, поблагодарил временно исполняющую обязанности главы города Наталья Котову, глав районов и чиновников администрации за совместную работу.
Сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска Станислав Мошаров официально попрощался с коллегами.
«Я слагаю полномочия. Спасибо вам за совместную работу. Мы вместе с вами формировали нормативную базу, принимали бюджет. Отдельное спасибо хочу сказать Наталье Котовой. Вы показываете свои личным примером, как нужно работать. Спасибо, всем удачи и до встречи», - сказал Станислав Мошаров.
«Вы десять проработали на посту председателя городской Думы. Вам спасибо за это! У нас с вами всегда была конструктивная работа. Надеюсь, что ваш дальнейший путь будет проходить где-то рядом с нами», - сказала в ответ Наталья Котова.
О своем решении не работать в Думе нового созыва Станислав Мошаров объявил 11 сентября на заседании политсовета партии «Единая России» Ленинского района Челябинска. Он попросил не рассматривать его кандидатуру для выдвижения в челябинскую городскую Думу.