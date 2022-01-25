25.01.2022
«Андрюша» принял 500 заявок на первый областной форум педагогов допобразования в сфере искусства
25.01.2022
Прокуратура через суд обязала администрацию Челябинска привести дороги в порядок
25.01.2022
В Каслях состоялось первенство по мотокроссу на льду
25.01.2022
Скоков «построил» руководителей отделов полиции региона
25.01.2022
Магия шести двоек: в особенный день февраля в Челябинской области ожидается свадебный бум
25.01.2022
В Троицке полицейские задержали «черных» лесорубов
Глава КСП Челябинской области возглавил рабочую группу в Экспертном совете при Госдуме
30.08.2021
КСП проверяет министерство общественной безопасности Челябинской области
26.08.2021
Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок
22.01.2021
КСП Челябинской области проанализирует открытость органов исполнительной власти
08.12.2020
Обсуждение проекта бюджета Челябинской области на три года прошло без жарких дискуссий
Челябинск отмечает Татьянин день
25.01.2022
Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха
24.01.2022
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022