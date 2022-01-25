Глава КСП Челябинской области возглавил рабочую группу в Экспертном совете при Госдуме

Председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин включён в состав Экспертного совета по контролю национальных целей развития при Комитете по контролю Госдумы Российской Федерации.

Об этом сообщает телеграм-канал КСП.

Экспертный совет сформирован из числа депутатов Госдумы, представителей Счетной палаты РФ и Правительства РФ, академического сообщества, а также лиц, являющихся признанными специалистами в вопросах контроля и аудита эффективности государственных решений.

Алексей Лошкин возглавит в Экспертном совете рабочую группу по развитию парламентского контроля.

Первое заседание Экспертного совета состоялось на прошлой неделе. Определены основные направления его деятельности: усиление парламентского контроля, в новых условия и совершенствование механизмов оценки достижения национальных целей развития.

Напомним, ранее президент Владимир Путин наградил Алексея Лошкина орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.