ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Главой Центрального района Челябинска остался Виктор Ереклинцев

Политика
Сегодня, 12:45
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Ближайшие пять лет возглавлять Центральный район Челябинска будет Виктор Ереклинцев. Действующий районный глава остается в своем кресле на новый срок.

За Виктора Ереклинцева, срок полномочий которого истекает в конце августа этого года, сегодня, 27-го августа, проголосовало большинство районных депутатов.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» победитель, 17 человек проголосовали за него, двое воздержались, один депутат на заседании отсутствовал.

На вопрос, рад ли он победе, чиновник шутливо ответил: «Пока не определился».

Напомним, в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Центрального района южноуральской столицы у него изначально было пять конкурентов. На сегодняшнее заседани один из них не явился (директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Виталий Евгеньев).

Накануне голосования Виктор Ереклинцев получил высокую оценку комиссии Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по результатам проведенного собеседования.

Председатель комиссии Уральского МКС Наталья Западнова констатировала, что Виктор Александрович имеет многолетний профессиональный опыт, высокую квалификацию, умеет работать в команде и ему доверяют жители района.

Полномочия главы района наступят с момента вступления в силу правового акта о его вступлении в должность.

Виктору Ереклинцеву 48 лет, он является уроженцем Варненского района Челябинской области.

В 1994-м году окончил Челябинский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель истории и социально-экономических дисциплин».

С 1993-го года работал учителем истории Лейпцигской школы в Варненском районе. С 1994-го по 1997-й год являлся ее директором.

В 1997-м перешел на работу в гимназию №77 Челябинска. Первое время работал здесь историком, позднее стал заместителем директора образовательного учреждения.

С 1999-го по 2002-й год занимал должность главного специалиста, а затем начальника отдела управления организационной и контрольной работы администрации Челябинской области.

В июне 2011-го года возглавил управление культуры Челябинска.

В декабре 2013-го года был назначен на должность главы Центрального района южноуральской столицы.

Советник государственной службы третьего класса. Женат, воспитывает дочь.

Напомним, сегодня также станут известны имена новых (или старых новых) глав Калининского и Ленинского районов Челябинска, которые в настоящее время возглавляют Сергей Колесник и Александр Орёл. Оба главы участвуют в конкурсах.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
20.08.20 10:18
Борис Титов: У нас в команде есть те, кто прошел уголовные дела в своей жизни. И это не минус, а плюс
13.08.20 13:32
Депутаты поддержали инициативу Текслера тратить материнский капитал на покупку садов и огородов
12.08.20 15:36
Суд отказал активисту из Челябинска в признании заочных публичных слушаний незаконными
11.08.20 14:19
«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам
11.08.20 10:53
Алексей Текслер выехал с большой инспекцией в Ашинский район
05.08.20 12:47
На пути в Нязепетровский район Алексей Текслер проверил стройку в Верхнем Уфалее
05.08.20 11:20
Ирина Гехт представила первую четверку претендентов на пост руководителя управления молодежной политики региона
31.07.20 16:08
В Челябинской области назвали муниципалитеты с самыми эффективными главами
24.07.20 16:00
Олег Дубровин избран заместителем председателя комиссии по экологии ОПРФ
21.07.20 16:58
В Госдуме приняли законопроект о трехдневном голосовании на выборах
Среда обитания
Сегодня, 10:43
Проект туристического кластера «Горный Урал» прошел предзащиту
Культура
Сегодня, 11:06
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Марат Нигматуллин
Новости
Сегодня, 14:13
Происшествия
Полицейские Пластовского района разыскали потерявшуюся в лесу бабулю
Сегодня, 13:53
Происшествия
В Челябинске родственники оставили на улице 92-летнюю старушку, подарившую им квартиру
Сегодня, 12:56
Происшествия
В отношении юриста-эколога из Челябинска возбуждены уголовные дела
Сегодня, 12:34
Происшествия
Полицейские Нового Уренгоя задержали проституток из Челябинской области
Сегодня, 11:39
Культура
В сельскую церковь Агаповского района вернулись старинные иконы
Материалы рубрики
Вчера, 17:03
Политика
Депутаты Заксобрания региона одобрили поправки в закон о налоговых льготах для ИТ-компаний
Вчера, 16:28
Политика
В Челябинске завтра изберут глав трех районов. У Ереклинцева конкурентов больше, чем у Колесника и Орла
25.08.20 16:28
Политика
До конца недели Челябинск остался без главы
20.08.20 16:41
Политика
Челябинские депутаты завтра будут отбирать кандидатов на пост главы Центрального района
12.08.20 15:36
Политика
Суд отказал активисту из Челябинска в признании заочных публичных слушаний незаконными
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика