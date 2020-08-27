Главой Центрального района Челябинска остался Виктор Ереклинцев

Ближайшие пять лет возглавлять Центральный район Челябинска будет Виктор Ереклинцев. Действующий районный глава остается в своем кресле на новый срок.

За Виктора Ереклинцева, срок полномочий которого истекает в конце августа этого года, сегодня, 27-го августа, проголосовало большинство районных депутатов.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» победитель, 17 человек проголосовали за него, двое воздержались, один депутат на заседании отсутствовал.

На вопрос, рад ли он победе, чиновник шутливо ответил: «Пока не определился».

Напомним, в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Центрального района южноуральской столицы у него изначально было пять конкурентов. На сегодняшнее заседани один из них не явился (директор Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» Виталий Евгеньев).

Накануне голосования Виктор Ереклинцев получил высокую оценку комиссии Уральского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по результатам проведенного собеседования.

Председатель комиссии Уральского МКС Наталья Западнова констатировала, что Виктор Александрович имеет многолетний профессиональный опыт, высокую квалификацию, умеет работать в команде и ему доверяют жители района.

Полномочия главы района наступят с момента вступления в силу правового акта о его вступлении в должность.

Виктору Ереклинцеву 48 лет, он является уроженцем Варненского района Челябинской области.

В 1994-м году окончил Челябинский государственный педагогический университет по специальности «Преподаватель истории и социально-экономических дисциплин».

С 1993-го года работал учителем истории Лейпцигской школы в Варненском районе. С 1994-го по 1997-й год являлся ее директором.

В 1997-м перешел на работу в гимназию №77 Челябинска. Первое время работал здесь историком, позднее стал заместителем директора образовательного учреждения.

С 1999-го по 2002-й год занимал должность главного специалиста, а затем начальника отдела управления организационной и контрольной работы администрации Челябинской области.

В июне 2011-го года возглавил управление культуры Челябинска.

В декабре 2013-го года был назначен на должность главы Центрального района южноуральской столицы.

Советник государственной службы третьего класса. Женат, воспитывает дочь.

Напомним, сегодня также станут известны имена новых (или старых новых) глав Калининского и Ленинского районов Челябинска, которые в настоящее время возглавляют Сергей Колесник и Александр Орёл. Оба главы участвуют в конкурсах.