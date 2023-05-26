26.05.2023
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
25.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 мая (18+)
25.05.2023
Руководитель фракции справедливороссов в Заксобрании прокомментировал обращение губернатора
25.05.2023
В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина
25.05.2023
Магнитогорские библиотеки доступны для инвалидов
25.05.2023
В Златоусте продолжится очистка городского пруда на реке Ай от донных отложений
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
17.05.2023
Главой Миасского городского округа избран Егор Ковальчук
17.05.2023
Назначены представители губернатора в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Нагайбакского района
11.05.2023
Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса
10.04.2023
В Новопокровском сельском поселении Кизильского района избрали главу
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023