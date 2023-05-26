Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов

Главу Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) изберут из трех кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией.

Заявления на участие в конкурсе подали девять человек. Это пенсионер МВД, житель Магнитогорска Валерий Ишмаметьев, депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, глава Переселенческого поселения Артём Матвеев, пенсионер Павел Мулюков, начальник отдела муниципального контроля администрации Нагайбакского района Ерхан Мухаметжанов, начальник отдела кадров в ГБУЗ «Районная больница с. Фершампенуаз» Елена Терякова, директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев, консультант отдела в Соцфонде (бывший Пенсионный фонд) Сергей Фадеев и уроженец с. Фершампенуаз, руководитель строительной фирмы в Санкт-Петербурге Пётр Юскин.

Затем Пётр Юскин снял свою кандидатуру, а Павел Мулюков не стал принимать участие в конкурсе.

В среду, 24 мая, оставшиеся семь претендентов на главный руководящий пост в районе прошли тестирование, выступили со своими программами перед членами конкурсной комиссии.

По итогам набранных баллов до дальнейшего голосования были допущены трое: Светлана Мамедалина, Артем Матвеев и Егор Тимофеев.

В пятницу, 26 мая, состоится заседание районного Собрания депутатов, на котором депутаты изберут главу Нагайбакского района из рекомендованных комиссией кандидатур.

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора. В пятницу, 24 марта, районные депутаты приняли отставку главы и назначили Якова Кригера временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.