24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
24.03.2023
Суровые челябинские остановки: из трамвая - на забор
24.03.2023
В «Пятёрочку» пришёл «призовой циклон»
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
23.03.2023
В Сосновском районе полиция задержала женщину-курьера с мефедроном
Депутаты приняли отставку главы Нагайбакского района
17.03.2023
Глава Нагайбакского района, подавший в отставку, пока продолжает исполнять полномочия
03.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
02.03.2023
Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города
11.05.2022
Глава Трехгорного уходит в отставку
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023
Южноуральцы: Нагоняй губернатора действует не на всех?
21.03.2023