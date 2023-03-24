Депутаты приняли отставку главы Нагайбакского района

В пятницу, 24 марта, принята отставка действующего главы Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) Ивана Сурменева.

Соответствующее решение принято на заседании Собрания депутатов района. Народные избранники проголосовали единогласно, сообщили в мэрии

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора.

Иван Сурменев пояснил, что решение об отставке было принято им осознанно и поблагодарил всех присутствующих на проделанную, за поддержку и понимание.

«Вместе мы пережили многое, преодолели и пожары, и бураны, и другие экстренные ситуации. Совместно реализовывали различные проекты. Ещё раз всех благодарю за совместную работу на благо района», - сказал Иван Васильевич

В ответ несколько депутатов поблагодарили Сурменева за проделанную работу.

В соответствии с уставом района, временно исполнять обязанности главы района будет первый заместитель Яков Кригер.

Яков Геннадьевич будет руководить муниципалитетом до вступления в должность нового главы Нагайбакского района, который будет выбран депутатами после проведения конкурсной процедуры.

Конкурс будет назначен после публикации официальной информации в газете «Всходы».

Напомним, в феврале 2023 года ушел в отставку глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Третьего марта 2023 года на сессии Собрания депутатов принято его заявление о досрочном сложении полномочий. Шестого марта был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность Главы. Заявления от претендентов принимаются с 13 по 24 марта.