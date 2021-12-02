Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в среду, восьмого декабря, в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев.

«Пришло время поговорить о самом важном, о проблемах, о том, что тревожит и волнует жителей нашей области», - написал на своей официальной странице в соцсетях глава региона.

Сегодня, второго декабря, стартует прием вопросов губернатору для прямой линии. Свое обращение можно оставить несколькими способами.

Можно зайти на сайт спроситекслера.рф, нажать на активный баннер «Задать вопрос». Далее перейти на страницу Госуслуг, заполнить форму обратной связи и отправить вопрос главе региона.

Также есть возможность отправить видеообращение губернатору. С помощью любого устройства запишите видео (не более 60 секунд) и прикрепите видеофайл к форме обратной связи.

Можно позвонить по телефону «горячей линии» – 8 800 500 74 50. Вопросы будут приниматься со второго по восьмое декабря включительно, с восьми до 20 часов.

В числе первых вопросов, которые уже начали поступать в аккаунт губернатора (не по предложенным каналам), конечно же злободневный вопрос про QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусной инфекцией.

Прямая линия губернатора начнется в 12 часов и будет транслироваться в эфире телеканалов ОТВ и «Россия-24», а также в интернете: на сайтах 1obl.tv, cheltv.ru, на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники».

Напомним, в 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые общался с жителями в формате прямой линии. Предыдущие руководители региона в конце года традиционно собирали большую пресс-конференцию, подводили итоги и отвечали на вопросы журналистов областных и муниципальных СМИ. В 2020 году Алексей Текслер провел большую итоговую конференцию.