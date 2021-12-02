02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
02.12.2021
Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
01.12.2021
«Корзина доброты для животных» от «Пятёрочки»
01.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на второе декабря
01.12.2021
Мошенник из Челябинска «кинул» на большие деньги почти 80 человек
01.12.2021
Вот тебе и биржа! Жители Челябинской области «подарили» мошенникам более шести миллионов рублей
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Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
01.12.2021
Сотрудники ММК-МЕТИЗ получили высокие государственные награды
01.12.2021
Семенов: Вакцинация для пожилых обязательная, но без принуждения
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
29.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021