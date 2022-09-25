Идет третий день референдумов

Сегодня, 25 сентября, продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России для жителей этих территорий, находящихся в Челябинской области.

Члены комиссий референдумов отправились в город Троицк для предоставления возможности голосования гражданам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих в городе и ближайших населённых пунктах. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

Продолжают работать избирательные участки в Челябинске в ДК имени Колющенко по адресу: улица Доватора, 15. Люди активно идут на референдум.

Семья из Донецкой народной республики, город Красный Лиман, пересекла русскую границу 22 апреля 2022 года.

«Мы очень рады, конечно! В моей голове не укладывается, что на нашу судьбу все это выпало. Это ведь счастье! Не зря говорят сейчас - это возращение домой» - цитирует гражданку Донецкой народной республики, ранее проживающую в Макеевке Ирину Валерьевну областная избирательная комиссия.

«Украина просто не оставляла в покое нас всех. Войска, бомбежки, в итоге разбитый дом, все разбито. Нет дома, нет машины, нет квартиры - ничего» - поделилась Людмила Юрьевна.

Женщина уверена, что, когда на территориях, где проходят референдумы, будет определен их статус, обеспечена безопасность, в регионе довольно быстро установится мир и начнется нормальная жизнь.

Напомним, на избирательном участке голосующим необходимо предъявить паспорт или любой другой документ, подтверждающий проживание на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей.

Режим работы избирательных участков:

- 25, 26 сентября с 10:00 до 18:00;

- 27 сентября с 10:00 до 16:00.

По вопросам участия в референдуме обращайтесь в колл-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области: 8-351-727-71-06.