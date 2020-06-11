ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Лишь треть жителей региона считают День России праздником

Политика
Сегодня, 12:05

Завтра, 12 июня, в нашей стране отмечается один из главных государственных праздников – День России. Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе телефонного опроса выяснили у жителей региона их личное восприятие этого дня.

Как выяснили социологи, каждый третий опрошенный воспринимают День России как полноценный праздник (37,8%), но для большинства жителей Челябинской области 12 июня остается скорее дополнительным выходным (53,5%). Отметим, что социально-демографические характеристики обеих групп респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных, нам не удалось выявить особенностей личностного восприятия опрошенными Дня России.

Напомним, что праздничной датой 12 июня стало с 1992 года, и по постановлению Верховного Совета Российской Федерации отмечалось как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», а в 2002 году празднику официально было присвоено название «День России».

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
03.06.20 16:10
Маргарита Павлова: Создание единой базы данных в России может поставить под угрозу нацбезопасность
29.05.20 14:21
Текслер – о сокрытии доходов чиновниками: Все «герои» получат по заслугам
29.05.20 12:53
Текслер возобновляет поездки по муниципалитетам
28.05.20 17:33
На сайте Госуслуг будут собирать подписи за кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области
21.05.20 14:44
В структуре правительства Челябинской области новое назначение
14.05.20 16:58
Директор Челябоблинвестстрой, обвиняемый в получении взятки, пока не уволен, но руководить будет другой
08.05.20 13:08
Текслер откорректировал структуру органов исполнительной власти региона
17.04.20 14:32
Текслер: Все планы по поддержке ветеранов будут выполнены в полном объеме
17.04.20 14:28
В Челябинске таксисты вышли на стихийный митинг из-за потери доходов
10.04.20 16:58
Текслер: Я не вижу необходимости отменять выборы в ЗСО
Общество
Сегодня, 13:19
Алексей Текслер - о поэтапном возвращении к привычной жизни
Общество
Сегодня, 13:21
За сутки в Челябинской области умерло трое пациентов с коронавирусом – из Челябинска и Коркино
Новости
Сегодня, 13:33
Происшествия
Сотрудник банка из Златоуста, укравший из банкомата три миллиона рублей, осужден всего на 2,5 года
Сегодня, 12:24
Экономика
Итоги конкурса видеоисторий «Бизнес Баттл»
Сегодня, 12:12
Происшествия
Полицейские из Златоуста, задержавшие вора, который пытался от них уплыть по реке, вновь отличились
Сегодня, 12:10
Происшествия
В Копейске задержан квартет наркоторговцев с килограммом героина
Сегодня, 12:07
Происшествия
Житель Сатки вонзил нож в сердце экс-супруги из-за тарелки супа, которую съел внук
Материалы рубрики
09.06.20 17:23
Политика
Впервые в Челябинской области новый глава района вступит в должность в режиме онлайн
09.06.20 12:35
Политика
Челябинский адвокат проиграл иск к правительству, в котором настаивал, что режим самоизоляции – незаконен
29.05.20 12:53
Политика
Текслер возобновляет поездки по муниципалитетам
28.05.20 17:33
Политика
На сайте Госуслуг будут собирать подписи за кандидатов в депутаты ЗСО Челябинской области
08.05.20 13:08
Политика
Текслер откорректировал структуру органов исполнительной власти региона
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика