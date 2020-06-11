Лишь треть жителей региона считают День России праздником

Завтра, 12 июня, в нашей стране отмечается один из главных государственных праздников – День России. Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС в ходе телефонного опроса выяснили у жителей региона их личное восприятие этого дня.

Как выяснили социологи, каждый третий опрошенный воспринимают День России как полноценный праздник (37,8%), но для большинства жителей Челябинской области 12 июня остается скорее дополнительным выходным (53,5%). Отметим, что социально-демографические характеристики обеих групп респондентов в целом соответствуют данным по всему массиву опрошенных, нам не удалось выявить особенностей личностного восприятия опрошенными Дня России.

Напомним, что праздничной датой 12 июня стало с 1992 года, и по постановлению Верховного Совета Российской Федерации отмечалось как «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации», а в 2002 году празднику официально было присвоено название «День России».