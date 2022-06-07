Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку

В Челябинске обсуждается вопрос возможной отставки начальника УМВД России по городу Челябинску Сергея Миронова.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственного источника, точная информация о том, продолжит ли главный полицейский Челябинска службу на посту руководителя городского управления МВД России или покинет данную должность, может появиться завтра, восьмого июня.

В пресс-службе регионального полицейского главка информацию о возможной отставке Сергея Миронова не подтвердили и не опровергли.

Напомним, Сергей Миронов был назначен начальником УМВД России по городу Челябинску в декабре 2014-го года, сменив на этом ответственном посту Игоря Иванова.

СПРАВКА

Сергей Викторович Миронов родился 12-го июля 1961-го года. В 1986-м году поступил на службу ОВД Промышленного райисполкома Куйбышева в должности оперуполномоченного отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). В 1991-м переведен в Челябинск оперуполномоченным ОБХСС Курчатовского райисполкома. В 1996-м - назначен на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам по разоблачению преступности в сфере экономики. С 2006-го года - начальник отдела по защите потребительского рынка оперативно-розыскной части по линии борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД Челябинской области. С 2011-го являлся заместителем начальника УМВД по городу Челябинску.