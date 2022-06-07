07.06.2022
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
07.06.2022
В Златоусте трое подростков обвиняются в магазинных кражах
07.06.2022
Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области
07.06.2022
МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей
07.06.2022
Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца
07.06.2022
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
Начальник УМВД России по городу Челябинску Сергей Миронов может уйти в отставку
16.05.2022
В Челябинске сотрудники полиции задержали «Че Гевару»
05.05.2022
Челябинка решила поживиться за счет мигрантов и попала под статью
26.04.2022
Челябинец убил любовницу, которая не отпускала его к жене
19.04.2022
Полицейские Челябинска задержали ювелира
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022