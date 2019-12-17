Наталья Котова: Изменения в структуре администрации Челябинска оправданны и необходимы

Глава Челябинска Наталья Котова прокомментировала принятое сегодня, 17-го декабря, на заседании городской думы решение об изменении структуры челябинской мэрии.

Она отметила, что последние годы южноуральскую столицу много критиковали в связи с оставляющим желать лучшего состоянием городской среды. Поэтому, по ее словам, власти пришли к мнению, что главе Челябинска нужен заместитель по городской среде, который будет решать вопросы ее комплексного развития, объединяющего в себе вопросы благоустройства, формирования внешнего облика (включая вопросы размещения рекламы). Под нового заместителя в структуре челябинской мэрии созданы три управления.

Наталья Котова подчеркнула, что к развитию городской среды должны быть выработаны единые подходы. Преображение улиц, набережной реки Миасс, площадей, скверов, парков, пешеходных зон - все это должно происходить в соответствии с едиными требованиями, формироваться на базе заместителя по городской среде в рамках межведомственного взаимодействия с заместителями по дорожному хозяйству и транспорту, по ЖКХ и другими замами, а также главами районных администрация Челябинска (вопросы благоустройства - это полномочия последних: именно они уполномочены улучшать внешний облик своих районов, реализовывать такие масштабные проекты, как «Формирование комфортной городской среды», «Реальные дела», воплощать в жизнь мероприятия в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС).

«Мы надеемся, что изменения в структуре администрации поможет эффективному комплексному развитию городской среды», - сказала Наталья Котова.

Также градоначальница рассказала, почему отдел по работе с обращениями граждан и организаций и отдел по координации деятельности, направленной на защиту прав и интересов несовершеннолетних, было решено преобразовать в управления.

«Отдел по работе с обращениями граждан стал управлением, потому что давно перерос себя, потому что обращений граждан - тысячи, а занимаются ими несколько человек. Это неправильно. То же и с несовершеннолетними. В Челябинске до настоящего времени было семь районных отделов, которыми командовал отдел их администрации города, а - по всем методическим рекомендациям - должно командовать управление. Поэтому данное решение также вполне объяснимо», - пояснила Наталья Котова.

Прокомментировала градоначальница и решение о преобразовании городского управления дорожного хозяйства в комитет.

«Мое мнение, что управление, в котором работают 85 человек, - это действительно рабочий орган, который должен контролировать движение денежных средств, проходящих через него. Речь идет о миллиардах рублей. Для того чтобы деньги качественно проходили, чтобы качественно готовились документы, включая проекты, контракты, проекты контрактов, чтобы надлежащим образом обеспечивался контроль за реализацией контрактов, нужно было повысить статус подразделения, сделав управление комитетом», - отметила Наталья Котова.

В качестве примера она привела комитет экономики с численностью сотрудников всего 35 человек. Согласно принятому сегодня решению депутатов гордумы данное подразделение превратилось в управление стратегического развития и инвестиций.

Комитет по архитектуре и градостроительству власти преобразовали в управление градостроительных разрешений и управление архитектурно-градостроительного проектирования. Наталья Котова пояснила, что часть полномочий комитета, касающихся земельных отношений, перешла комитету по управлению имуществом.

«Землей будет заниматься одна структура - управление земель, которое находится в юрисдикции комитета по управлению имуществом. Перекидывание документов, задержки сроков, административные барьеры, о которых мы с вами говорим годами, - с этим что-то нужно было делать. Надеюсь, мы наконец-то привели комитет по градостроительству и архитектуре в более работоспособное состояние», - сказала Наталья Котова, добавив, что «архитектурный облик - это одно, градостроительные документы, строительство и строительный контроль - несколько другое».

Отдельно глава Челябинска остановилась на новой должности заместителя по вопросам строительства. Она отметила, что этот зам в числе прочего будет заниматься наведением порядка на строительных площадках южноуральской столицы.

«Мы ввели эту должность для того, чтобы строительные объекты в Челябинске подвергались более тщательному строительному контролю, чтобы было меньше обманутых дольщиков», - подчеркнула Наталья Котова.

По словам градоначальницы, численность сотрудников администрации не увеличится. А вот уменьшится может. Главная задача – завершить начатую оптимизацию до конца (до настоящего времени было несколько точечных сокращений).

«После того как новая структура администрации, ее штат будут полностью сформированы, подготовлены все документы, дающие право осуществлять полномочия, мы придем к выводу о том, где и какое количество людей может быть еще сокращено. Прибавления сотрудников наверняка не произойдет. Скорее всего, специалисты будут перемещаться между отделами и управлениями. Если какая-то часть ставок высвободится по тем или иным причинам, они, естественно, будут сокращены», - пояснила Наталья Котова.

На все процедуры, предположительно, уйдет не меньше месяца. Все зависит от того, как быстро будут готовы все необходимые документы (в основном это регламенты). Работа администрации парализована не будет, жители Челябинска от происходящих перемен не пострадают, взаимодействие между структурами внутри мэрии не прервется. В этом Наталья Котова заверила журналистов.