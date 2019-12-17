Новую структуру администрации Челябинска депутаты приняли единогласно

Депутаты Челябинской городской Думы сегодня, 17 декабря, утвердили новую структуру администрации. Некоторые должности упразднены. Из мэрии выбыли специалисты, которые не нужны, либо они переведены в другие структуры, где их деятельность будет наиболее актуальной.

Об изменениях в структуре администрации на заседании городской Думы рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Как и прежде, у главы Челябинска будет восемь заместителей. В новой структуре администрации появились должности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям (будет решать вопросы привлечения инвестиций в экономику города, заниматься оказанием поддержки субъектам инвестиционной деятельности, формированием положительного инвестиционного имиджа Челябинска); заместителя по дорожному хозяйству и транспорту (будет курировать вопросы дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения); заместителя по строительству (будет курировать вопросы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию объектов на территории мегаполиса).

Должность первого заместителя упразднена. Вместо нее появилась новая. Это должность заместителя главы города по городской среде . Он будет работать в плотной связке с заместителями по дорожному хозяйству и транспорту, по строительству, по городскому хозяйству, ьесно взаимодействовать с главным архитектором, курировать вопросы развития городской среды. Подчиняться ему будут управление наружной рекламы и информации, управление развития и благоустройства городской среды (переименованное), управление по градостроительному проектированию (новое).

«Для повышения эффективности работы комитет градостроительства и архитектуры преобразован в два управления: управление градостроительных разрешений и управление архитектурно-градостроительного проектирования. В связи с увеличением объема работ управление дорожного хозяйства преобразовано в комитет дорожного хозяйства. Также с учётом объема работ комитет экономики преобразован в управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям», - пояснила суть преобразований Надежда Рыльская.

Кроме того, управление благоустройства переименовано в управление развития и благоустройства городской среды. По этой же причине управление информационных технологий переименовано в управление информатизации и цифровой инфраструктуры, а управление по физической культуре, спорту и туризму - в управление по физической культуре и спорту.

«В связи с увеличением объема работы двух отделов они были преобразованы в управление по координации деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и в управление по работе с обращениями граждан и организаций. Одноименные отделы были раньше, в предыдущей структуре администрации», - добавила Надежда Рыльская.

Согласно изменениям, теперь четыре структурных подразделения будут находиться в прямом подчинении главы города Натальи Котовой. Это комитет финансов, контрольно-ревизионное управление, управление информационной политики и мобилизационный отдел. Надежда Рыльская также отметила, что изменения в структуре администрации не потребуют дополнительных финансовых расходов.

За измененную структуру администрации Челябинска народные избранники проголосовали единогласно.