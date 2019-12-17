Новую структуру администрации Челябинска депутаты приняли единогласно
Политика
Сегодня, 12:39
Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева

Депутаты Челябинской городской Думы сегодня, 17 декабря, утвердили новую структуру администрации. Некоторые должности упразднены. Из мэрии выбыли специалисты, которые не нужны, либо они переведены в другие структуры, где их деятельность будет наиболее актуальной.

Об изменениях в структуре администрации  на заседании городской Думы рассказала заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

Как и прежде, у главы Челябинска будет восемь заместителей. В новой структуре администрации появились должности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям (будет решать вопросы привлечения инвестиций в экономику города, заниматься оказанием поддержки субъектам инвестиционной деятельности, формированием положительного инвестиционного имиджа Челябинска); заместителя по дорожному хозяйству и транспорту (будет курировать вопросы дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения); заместителя по строительству (будет курировать вопросы, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию объектов на территории мегаполиса).
Должность первого заместителя упразднена. Вместо нее появилась новая. Это должность заместителя главы города по городской среде. Он будет работать в плотной связке с заместителями по дорожному хозяйству и транспорту, по строительству, по городскому хозяйству, ьесно взаимодействовать с главным архитектором, курировать вопросы развития городской среды. Подчиняться ему будут управление наружной рекламы и информации, управление развития и благоустройства городской среды (переименованное), управление по градостроительному проектированию (новое).  

 

«Для повышения эффективности работы комитет градостроительства и архитектуры преобразован в два управления: управление градостроительных разрешений и управление архитектурно-градостроительного проектирования. В связи с увеличением объема работ управление дорожного хозяйства преобразовано в комитет дорожного хозяйства. Также с учётом объема работ комитет экономики преобразован в управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям», - пояснила суть преобразований Надежда Рыльская.

Кроме того,  управление благоустройства переименовано в управление развития и благоустройства городской среды. По этой же причине управление информационных технологий переименовано в управление информатизации и цифровой инфраструктуры, а управление по физической культуре, спорту и туризму - в управление по физической культуре и спорту.

 «В связи с увеличением объема работы двух отделов они были преобразованы в управление по координации деятельности, направленной на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, и в управление по работе с обращениями граждан и организаций. Одноименные отделы были раньше, в предыдущей структуре администрации», - добавила Надежда Рыльская.

Согласно изменениям, теперь четыре структурных подразделения будут находиться в прямом подчинении главы города Натальи Котовой. Это комитет финансов, контрольно-ревизионное управление, управление информационной политики и мобилизационный отдел. Надежда Рыльская также отметила, что изменения в структуре администрации не потребуют дополнительных финансовых расходов.

За измененную структуру администрации Челябинска народные избранники проголосовали единогласно.

Автор: 
Евгения Александрова, Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 12:45
Депутат Сергей Селещук, давший взятку Тефтелеву, потерял должность в Думе Челябинска
Экономика
Сегодня, 11:39
Принято Думой
Бюджет Челябинска в 2020 году будет дефицитным
Общество
19.11.19 19:34
Котова пообещала привести челябинские парковки к единому стилю
Общество
19.11.19 18:53
В Челябинске расширили круг претендентов на проживание в социальном доме
09.12.19 18:06
Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
09.12.19 11:52
Алексей Текслер – Виктору Рашникову: Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
09.12.19 10:19
Главным за транспорт в Челябинске назначен полковник Куляшов
09.12.19 09:24
В Челябинской области новый профлидер
05.12.19 11:02
Назначена дата довыборов депутатов Розы на восемь вакантных мест
04.12.19 11:13
Вице-мэром Златоуста стал разработчик бронежилетов
04.12.19 09:37
Роза проведет довыборы на освободившиеся места после досрочного ухода депутатов
03.12.19 17:55
Тройку резервистов на главного архитектора Челябинска оценивал главный архитектор России
03.12.19 12:02
Новые кадровые решения в правительстве Челябинской области
02.12.19 16:17
Сослуживец губернатора стал самым молодым министром в Челябинской области
Спорт
Сегодня, 10:17
На финише года
Названы имена лучших южноуральских спортсменов и тренеров
Среда обитания
Сегодня, 10:04
ММК озеленяет Магнитку
Новости
Сегодня, 12:54
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали этническую ОПГ, которая перевозила мигрантов через границу
Сегодня, 12:42
Среда обитания
В Магнитогорске в этом году высадили более 4 тысяч деревьев
Сегодня, 12:25
Федерация
Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
Сегодня, 12:14
Федерация
Пенсионеров отправят в социальный туризм
Сегодня, 11:03
Происшествия
На станции Челябинск-Главный  из цистерны вытекло реактивное топливо
Материалы рубрики
Вчера, 13:40
Политика
Магнитогорской молодежи открыли кабинеты мэрии
09.12.19 18:06
Политика
Марина Поддубная сменила Горнова, отправившегося в кругосветку
26.11.19 17:30
Политика
Новые кадровые назначения в миндортрансе Челябинской области
23.11.19 23:26
Политика
Поддубная: Модельные приемные «Единой России» будут пользоваться популярностью
23.11.19 18:37
Политика
С 2020 года «Единая Россия» будет проводить ежемесячно конкурсы для журналистов и блогеров
Теги
Челябинская городская Дума
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика