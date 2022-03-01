Немецкие политики о ситуации на Украине

Германия, как и многие страны Европы, осудила Россию за действия на Украине. Однако не все так однозначно, есть политики, которые с пониманием относятся к позиции России и дают происходящему собственную оценку.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии Алиса Вайдель выступила в бундестаге, заявив о фатальной ошибке Запада, который втянул Украину в конфронтацию с Россией, обещая ей членство в НАТО.

Полный текст выступления слушать здесь.

Точки зрения Вайдель придерживается и депутат бундестага, лидер Левой партии Германии (ЛПГ), доктор экономических наук Сара Вагенкнехт. Ее интервью немецкому изданию можно послушать здесь.