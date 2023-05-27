Новый глава Нагайбакского района: «Будем работать. Я открыт для общения»

Главой Нагайбакского муниципального района (Челябинская область) избран 38-летний Егор Тимофеев. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов районного Собрания.

На пост главы района конкурсная комиссия рекомендовала троих кандидатов: депутат районного Собрания Светлана Мамедалина, глава Переселенческого поселения Артём Матвеев и директор по качеству ООО «Урал Ситно» Егор Тимофеев.

Сначала кандидаты рассказали о своем видении дальнейшего развития Нагайбакского района. Затем было организовано голосование, которое проходило в два тура. В первом туре депутаты могли голосовать за нескольких кандидатов. В итоге Светлана Мамедалина набрала четыре голоса, Артём Матвеев – восемь и Егор Тимофеев - 12.

Во второй тур вышли два кандидата - Артём Матвеев и Егор Тимофеев. Главой Нагайбакского района большинством голосов был избран Егор Тимофеев (за него проголосовало 12 парламентариев).

На своей странице в соцсетях новый глава поблагодарил за оказанное ему доверие. «Будем работать! Я открыт для общения со всеми, кто хочет сделать жизнь в районе лучше», - написал Егор Тимофеев.

Напомним, 15 марта 2023 года глава района Иван Сурменев написал заявление о досрочном сложении полномочий и уведомил о своем решении губернатора. В пятницу, 24 марта, районные депутаты приняли отставку главы и назначили Якова Кригера временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета.

ДЛЯ СПРАВКИ

Егор Анатольевич Тимофеев родился 11 декабря 1984 года в Магнитогорске. После окончания школы поступил на архитектурно-строительный факультет Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. Также закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «юриспруденция». Кандидат технических наук.

Трудился в различных структурных подразделениях администрации города Магнитогорска, в сфере ЖКХ, строительства и транспорта. Затем работал в сфере сельского хозяйства, в компании «Ситно», в последнее время директором по качеству.

Женат. Воспитывает двоих дочерей.