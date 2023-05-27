26.05.2023
В Челябинске состоится городское первенство по конному спорту
26.05.2023
Мэрия Челябинска: «Подрядчик заменит неприжившиеся деревья на Молдавской по гарантии»
26.05.2023
Виктор Рашников провел торжественное заседание Союза промышленников и предпринимателей
26.05.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Обской
26.05.2023
Задумайтесь о взаимосвязи: солярий и рак
26.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
Новый глава Нагайбакского района: «Будем работать. Я открыт для общения»
26.05.2023
Главу Нагайбакского района выберут их трех кандидатов
17.05.2023
Главой Миасского городского округа избран Егор Ковальчук
17.05.2023
Назначены представители губернатора в комиссию по отбору кандидатов на пост главы Нагайбакского района
11.05.2023
Конкурсная комиссия рекомендовала трех кандидатов на пост главы Миасса
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023