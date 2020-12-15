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Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет

В Челябинской области внесли изменения в структуру Законодательного собрания региона и откорректировали правила голосования за руководителей регионального парламента.

Соответствующие поправки были одобрены сегодня, 15 декабря, на четвертом пленарном заседании ЗСО седьмого созыва.

Принято решение сформировать в региональном парламенте одиннадцатый комитет - комитет по информационной политике. Напомним, на первом заседании Законодательного Собрания седьмого созыва было создано десять комитетов (в шестом созыве было 11 комитетов).

Новый комитет будет заниматься следующими вопросам: информационная политика ЗСО, статус и полномочия Экспертного совета при ЗСО по вопросам деятельности средств массовой информации, формирование его состава; взаимодействие со СМИ и с пресс-службами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Планируется, что комитет по информационной политике возглавит руководитель Областного телевидения Олег Гербер, который получил мандат депутата лишь в ноябре 2020 года.

Кроме того, сегодня депутаты назначили Олега Гербера представителем Законодательного Собрания в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.

В соответствии с действующим законодательством, он сможет принимать участие в заседаниях Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию при рассмотрении вопросов о получении права на вещание с использованием радиочастот в субъекте РФ, а также при проведении процедуры выбора обязательного общедоступного телеканала региона и процедуры выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала.