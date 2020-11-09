В Заксобрании Челябинской области - новый депутат

Депутатом Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва зарегистрирован руководитель АО «Областное телевидение Олег Гербер.

Соответствующее решение принято в понедельник, девятого ноября, на заседании областной избирательной комиссии.

Напомним, новый состав регионального парламента седьмого созыва был избран 13 сентября 2020 года. Через 10 дней, 23 сентября, в Законодательном собрании Челябинской области состоялась торжественная церемония вручения удостоверений вновь избранным парламентариям. На втором заседании, 29 октября, было рассмотрено заявление депутата Дмитрия Альтмана о досрочном сложении полномочий в связи с выросшей нагрузкой по основному месту работы – главврачом в Челябинской областной клинической больнице.

Освободившийся мандат был передан зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого «Единой Россией» по выборах в Заксобрание» Олегу Герберу.

Теперь новому парламентарию предстоит выбрать комитеты для работы (один или два), написать заявления о вхождении в их состав. Решения об изменении составов будет принято на очередном заседании ЗСО.