03.04.2023
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
03.04.2023
Два «золота» и два «серебра»: ММК вновь отмечен наградами форума инноваций «Архимед»
03.04.2023
Чудо-МАФ Челябинска: на карусели во дворе на Хмельницкого детям лучше не кататься
03.04.2023
Подросток из Миасса в тайне от родителей перевела деньги аферистам
03.04.2023
Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе
03.04.2023
Главврача больницы Озерска, обвиняемого в получении крупной взятки, оставили в СИЗО
Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса
24.03.2023
За пост главы Миасса намерены побороться трое мужчин и одна женщина
21.03.2023
Собрание депутатов Миасса: Исполняющий обязанности главы назначен законно
06.03.2023
В Миассе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост главы
06.03.2023
И. о. главы Миасса назначен Дмитрий Проскурин
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023