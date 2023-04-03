Полностью сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Миасса

Собрание депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) утвердило свою половину конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы.

Собрание депутатов назначило в состав комиссии троих: вице-спикер, исполняющий обязанности председателя городского парламента Сергей Сесюнин, (округ № 1), председатель комиссии по законности, правопорядку и местному самоуправлению Павел Логинов и председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике и связям с общественностью Николай Кривошеев.

Ранее губернатор утвердил в состав комиссии также троих: заместитель губернатора Станислав Мошаров, советник губернатора Владимир Мякуш и депутат Законодательного собрания Челябинской области, уроженец Миасса, владелец и гендиректора ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев.

Напомним, 24 марта закончился срок приема документов от кандидатов на должность главы Миасского городского округа. За пост мэра планируют побороться четверо претендентов: 56-летний Виктор Легенчук из Челябинска - генеральный директор ООО «Аргус групп М», 50-летний Егор Ковальчук - вице-губернатор, 33-летний Николай Булдыгин - начальник управления имущественных отношений администрации Миасского округа и 39-летняя Анастасия Захарова - начальник отдела социальных проектов ООО «Завод СпецАгрегат», депутат Собрания Миасского округа.

В настоящее время проводится проверка представленной кандидатами информации. Затем состоится предварительное заседание конкурсной комиссии, на котором будет принято решение о допуске претендентов к участию в конкурсе.