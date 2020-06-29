После внесения поправок в Конституцию президент не сможет единолично назначать силовиков

В Челябинской области, как и в остальных регионах России, продолжается голосование за поправки в Конституцию. Некоторые из них касаются новых полномочий различных уровней власти. Они помогут защитить Россию от политических кризисов. После внесения поправок в Конституцию силовиков будут назначать только после консультаций с Советом Федерации

В обновленной редакции Конституции прописаны новые полномочия различных органов власти, которые позволят системе стать более сбалансированной, жизнеспособной и защищенной от политических кризисов. В этом убежден президент ЮУТПП Федор Дегтярев. В качестве примера он приводит силовые структуры, которые до сих пор являлись блоком, формально неподконтрольным и неподотчетным никому, кроме главы государства. Исключительными президентскими полномочиями было и формирование состава правительства.

«Благодаря поправкам, исполнительная власть станет более зависимой от законодательной и представительной ветвейвласти. Так, президент будет по-прежнему формировать состав правительства, но утверждать его будет Госдума. Или по силовикам – их будет назначать президент, но после консультаций с Советом Федерации», - сказал Федор Дегтярев.

Федор Дегтярев также подчеркнул, что новыми полномочиями наделяется и Конституционный суд, у которого появляется возможность заранее блокировать «антинародные» законы. Также усиливается роль Госсовета – стратегия развития страны будет приниматься с учетом мнения регионов, в единую систему публичной власти встраиваются муниципалитеты. Все эти поправки, по мнению президента ЮУТПП, не только не нарушают принципа разделения властей, но и балансируют всю систему государственного управления, повышают ответственность министров и минимизируют риск неверных решений.

«Чем больше доля ручного управления одним человеком, тем выше вероятность ошибок со стороны власти. Понимая это, глава государства поделился частью своих полномочий, предложив ввести «подстраховку» от ошибок для будущих президентов. Россия не перестанет быть президентской республикой, глава государства по-прежнему будет обладать всей полнотой власти, но для вступления в силу некоторых особо важных решений понадобится дополнительное согласие законодательной и представительной властей. Это то, что давно необходимо стране, обществу и гражданам страны», - считает Федор Дегтярев.

«На первый взгляд, для обычного человека, может быть, ничего и не изменится, но ведь мы все понимаем, что если мы ведем, к примеру, автомобиль и в нем что-то улучшилось, то мы ведь не знаем, какие там механизмы внутри изменили инженеры, но машина начинает лучше ехать. Но мы это ощущаем в процессе эксплуатации. Государство – это более сложная система и от настроек зависит конечный результат, зависит то, что на выходе будет чувствовать каждый человек. С точки зрения разграничения полномочий и сбалансированности между органами государственной власти поправки нам помогут улучшить работу государства. Это позволит нам развиваться быстрее и на государственном уровне не допускать глобальных ошибок. Взаимного контроля будет больше», - добавил председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Артем Артемьев.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до июля включительно, принять участие в голосовании можно будет в любой день. Голосовать можно не только очно. Южноуральцы могут сделать это, не покидая своих квартир. С бланками к ним домой придут члены участковой избирательной комиссии.

Как найти свой избирательный участок?

Узнать о том, где находится ваш участок для голосования, можно:

✅на сайте ЦИК РФ в разделе «Цифровые сервисы»

✅ на портале Госуслуг

✅ в информационно-справочном центре ЦИК России по бесплатному номеру 8 800 200 00 20

✅ в Избирательной комиссии Челябинской области по телефонам:

8 351 265 78 70; 8 351 265 22 14