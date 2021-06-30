Путин рекомендовал губернаторам проводить свои «прямые лини»

Президент Российской Федерации Владимир Путин рекомендовал руководителям субъектов проводить свои «прямые линии» с жителями.

Такой совет глава государства дал губернаторам 30 июня во время 18-й по счету «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Почему бы на заставить всех губернаторов проводить ежеквартальные прямые линии?», - поинтересовался россиянин у президента.

Владимир Путин рекомендовал региональным властям прислушаться к мнению граждан. «При прямом общении происходит выборка актуальных проблем. Это важно, чтобы скорректировать практические действия в важнейших сферах», -

В Челябинской области губернатор Алексей Текслер впервые ввел практику общения с жителями в формате «прямых линий» в 2019 году. Предыдущие руководители региона традиционно в конце года (или ежеквартально) собирали большую пресс-конференцию, подводили итоги и отвечали на вопросы журналистов областных и муниципальных СМИ.

Жители могли задать свои вопросы по телефону, направить фото- или видеообращения в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм по хэштегу #спросиТекслера.