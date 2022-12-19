19.12.2022
В Советском районе убрали стихийную свалку на месте бывшей контейнерной площадки
19.12.2022
Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска
19.12.2022
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
19.12.2022
На Донбасс отправилась седьмая экспедиция, подготовленная депутатами Челябинской области
19.12.2022
В Челябинске процветает незаконная торговля елками и пиротехникой
19.12.2022
«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой
С праздником, товарищи: автоколонна коммунистов под красными знаменами проехала по Челябинску
01.12.2022
Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР
22.11.2021
КПФР в Челябинске провела серию одиночных пикетов против роста цен, QR-кодов
04.03.2021
В Челябинске задержан депутат ЗСО
25.02.2020
Нациевский будет командовать матросами
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022
Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти
14.12.2022