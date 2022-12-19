С праздником, товарищи: автоколонна коммунистов под красными знаменами проехала по Челябинску

Сегодня, 19 декабря, по Челябинску прошел автопробег КПРФ, посвященный приближающемуся 100-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Колонна автомобилей под красными знаменами под песни советской эпохи проехала по улице Кирова, проспектам Победы, Ленина, Свердловскому, Комсомольскому и улице Братьев Кашириных.

«Несмотря на обильный снегопад, желающих принять участие в торжественном пробеге оказалось более чем достаточно. Челябинцы встречали участников автоколонны приветственными сигналами, фотографировали и активно поддерживали коммунистов», - сообщили в обкоме челябинских коммунистов. Вместе с обладателями членских партбилетов в автопробеге участвовали сочувствующие и активисты общественного движения «За новый социализм».

«Сегодняшним торжественным автопробегом мы громко напомнили челябинцам о приближающемся столетии СССР, о величии наследия советского периода, – комментирует первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Игорь Егоров. – Советский Союз – это наша Родина! Так было, так есть и так будет всегда. Будущее за народным объединением, за построением сильного, социального государства во главе с идеей социализма! С Праздником, товарищи! Со Столетием СССР!».

Такой патриотической акцией на колесах встречают знаковую дату коммунисты во всех регионах России.