Сергей Антипов остался главой Курчатовского района Челябинска

Сегодня, 23 июня, совет депутатов Курчатовского района проголосовал за кандидатуру на пост главы. Единогласным решением им был переизбран Сергей Антипов.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила председатель совета депутатов Курчатовского района Челябинска Винера Давлетханова.

«Из 19 депутатов, 19 проголосовали «за» кандидатуру Сергея Антипова. Но и другие претенденты были достойные», - сказала Винера Давлетханова.

На пост главы района также претендовали юрист Максим Бакулин, который ранее пытался избраться мэром Челябинска, и заместитель главы Калининского района Ирина Матвеева.