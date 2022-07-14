Сергей Миронов: Поддержка ветеранов - принципиальная задача!

Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов призвал власти и своих соратников оказывать больше поддержки ветеранам боевых действий.

Об этом шла речь на проведенном в онлайн-режиме всероссийском совещании представителей Советов по делам ветеранов боевых действий.

Напомним, в 2021-м году при председателе партии СРЗП Сергее Миронове был создан Совет по делам ветеранов боевых действий, цель которого – организация более тесного взаимодействия ветеранских организаций и государственной власти, общественных и политических организаций, решение вопросов социальной помощи.

В этом году 26-го мая было принято решение о создании Совета по делам ветеранов боевых действий при региональном отделении СРЗП. В Совет вошли представители общественных ветеранских организаций из Магнитогорска, Верхнеуральска, Челябинска и Миасса.

Открывая совещание, Сергей Михайлович сразу обозначил задачу: кардинально улучшить помощь тем, кто участвовал в локальных конфликтах. Партия «Справедливая Россия – За Правду» только за последнее время внесла в Госдуму десять законопроектов о ветеранах, которые уже рассматриваются, еще пять -внесены недавно.

Миронов предложил также переписать явно устаревший Закон о ветеранах. Каким он должен стать, и обсуждали на совещании представители ветеранских организаций. Представители Екатеринбурга, Дагестана, Севастополя и других регионов говорили о необходимости квот на образование для молодых ребят, участвующих в спецоперации, о проблеме санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и других необходимых мерах поддержки.

Своими впечатлениями по итогам совещания поделился ветеран боевых действий на Донбассе, член регионального Совета по делам ветеранов боевых действий Филипп Венедиктов: «Все сказанное я поддерживаю. Считаю, что это была очень здравая идея - создать такой Совет. Здорово, что он уже действует и в нашей области. А если, как было предложено Сергеем Мироновым, будет создан государственный орган, который сосредоточится на проблемах ветеранов, ситуация принципиально изменится. Не надо будет решать проблемы в ручном режиме, появится центр принятия решений».

Завершая разговор, председатель СРЗП Сергей Миронов отметил, что предложения, высказанные ветеранами боевых действий, станут основой нового Закона о ветеранах.