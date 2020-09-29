Текслер предложил Путину создать в России институт «добросовестного экспортера»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать в России институт «добросовестного экспортера» для реализации комплекса дополнительных преференций, упрощенного порядка взаимодействия с органами власти и сокращения административной нагрузки.

Такую идею руководитель области, возглавляющий рабочую группу «Экономика и финансы», озвучил на заседании президиума Госсовета РФ главе государства Владимиру Путину.

Корректировка национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда и поддержка занятости» стала темой второго доклада, с которым Алексей Текслер выступил на президиуме, озвучивая предложения рабочих групп «Промышленность» и «Экономика и финансы».

Глава региона предложил также создать в стране механизм льготного кредитования для повышения производительности труда предприятий таких отраслей, как «Сельское хозяйство», «Транспорт», «Строительство», которые также могут участвовать в нацпроекте.

По мнению Алексея Текслера, нацпроект необходимо дополнить мероприятиями по поддержке создания и функционирования корпоративных центров компетенций в сфере производительности труда в оборонно-промышленном комплексе, на базе крупнейших госкорпораций.

Губернатор Челябинской области уверен, что нужно сохранить «порог» выручки компаний в 400 миллионов рублей для участия в нацпроекте по производительности труда. Также он предложил снять ограничение по верхнему пределу выручки, которые сегодня составляет 30 миллиардов рублей.

Помимо этого, Алексей Текслер считает необходимым включить дисциплину «Бережливое производство» в программы выпускных курсов ВУЗов и СПО и обеспечить прохождение студентами практики на предприятиях-участниках нацпроекта.

По словам главы региона, для быстрого и удобного оформления полноценных правовых отношений работников и работодателей нужна цифровая платформа, благодаря созданию которой и те, и другие смогут легко находить друг друга.

Кроме того, с помощью этого ресурса можно будет оформлять правоотношения в сфере занятости, в том числе на краткосрочный период, делать их максимально прозрачными, платить налоги.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на президиуме Госсовета РФ Алексей Текслер также внес предложения по сохранению устойчивости и бюджетных возможностей субъектов РФ, получившие одобрение Владимира Путина.