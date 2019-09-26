Текслер встретился с претендентами на должность социальных министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с претендентами на должности министров социального блока. Кандидатов на пост министра социальных отношений и министра здравоохранения представила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

Сегодня, 26 сентября, глава региона провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка Ириной Буториной и главным врачом ГБУЗ «Областной перинатальный центр» Юрием Семеновым. Алексей Текслер поставил перед претендентами на должности руководителей ряд задач по развитию сферы социальной защиты населения и здравоохранения региона.

«На вас возложена большая ответственность за жизнь и здоровье южноуральцев. Задачи по развитию системы социальных отношений и здравоохранения наиболее важные из всех задач, которые стоят перед правительством Челябинской области», – отметил глава региона.

Необходимость повышения качества медицинского обслуживания – это вопрос, который чаще других озвучивали жители во время поездок Алексея Текслера в города и районы. Больше всего южноуральцы высказывали критические замечания о состоянии первичного звена здравоохранения.

«Ситуация с медициной на Южном Урале, как и во всей стране, непростая. Финансирование здравоохранения как из федерального, так из областного бюджетов будет увеличено», - сказал Алексей Текслер.

Не менее сложные задачи поставлены перед Ириной Буториной. Прежде всего, Алексей Текслер озвучил 100-процентное достижение показателей по национальным проектам, развитие сети социальных учреждений и внедрение новых форм социальной поддержки.

«У вас нет времени на раскачку, все решения, которые мы совместно принимаем, нужно незамедлительно воплощать в жизнь», – сказал Алексей Текслер.

Новые госконтракты не были заключены с двумя министрами из социального блока – главой минздрава Сергеем Приколотиным и руководителем минсоцотношений Татьяной Никитиной.